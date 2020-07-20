Метеоролог спрогнозировал опасные погодные условия на Урале

После засухи регион окутают ливни и грозы.

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Двухнедельная жара и зной, которые охватили Челябинскую область, сменятся, ветром, ливнями и грозами. Пасмурная и дождливая погода установится на Урале уже в понедельник, 20 июля. Именно такой прогноз выдвинул ТАСС, со ссылкой на научного руководителя гидрометцентра России Романа Вильфанда.



«Очень серьезные опасные явления прогнозируются на Урале. В центре Урала, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях очень сильный ливень, гроза, крупный град, ветер 25-27 м/с»,— цитирует Романа Вильфанда агентство.

Метеоролог также отметил, что похожая ситуация будет в Тюменской и Томской областях. Фрагментами сильный дождь и усиление ветра прогнозируют и в Якутии. В Амурской области синоптик ожидает ветер до 24 м/с.

Напомним, последние две недели Челябинская область испытывает проблемы из-за аномально жары, которая установилась в регионе. Днём температура воздуха достигает 38 градусов. Из-за жары в полях началась засуха, а в лесах вспыхивают пожары.

На данный момент в регионе установилась средняя температура в 28 градусов по Цельсию. В ночь на вторник, 21 июля, она понизится до 17 градусов.