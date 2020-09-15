Штормовой ветер и дожди прогнозируют сегодня в Челябинской области

Сотрудники регионального МЧС напомнили, как обезопасить себя в ненастную погоду.

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Дожди и шквалистый ветер прогнозируют сегодня, 15 сентября, синоптики Челябинского гидрометеоцентра. В МЧС предупреждают о возможных авариях и рекомендуют строго следовать рекомендациям безопасности.

Так, сегодня днём в Челябинской области температура воздуха поднимется до +10, +15 градусов. Ветер от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Облачно, дожди. В Челябинске днём прогреется до +12, +14 градусов. Ветер северо-западный от 7 до 12 метров в секунду. Облачно, дождь.

«15 сентября повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, вал деревьев. В такую погоду рекомендуется ограничить выход из зданий. Если ливень и ветер застали вас на улице, следует укрыться в подъезде дома, но ни в коем случае не под деревьями, рекламными щитами, около стен зданий и остановок общественного транспорта»,— напоминают в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Как отмечают южноуральские синоптики, неблагоприятная погода в области сохранится до четверга, 17 сентября.