Последний тёплый день обещают синоптики в понедельник в Челябинской области

Температура воздуха прогреется до +20 градусов.

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Начало новой недели порадует жителей Челябинской области тёплой и солнечной погодой, а уже со вторника в регионе резко похолодает и начнутся дожди. Что ожидает южноуральцев в понедельник, рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на 14 сентября в Челябинской области прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Температура воздуха опустится до +3, +8 градусов. Днём прогреется до +16, +21 градуса. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, днём возможны порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на понедельник синоптики обещают ночью переменную облачность и отсутствие осадков. Температура воздуха составит от +4 до +6 градусов. Днём прогреется до +17, +19 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.

Уже со вторника, 15 сентября, синоптики прогнозируют понижение температуры в дневное время до +10 градусов и дожди.