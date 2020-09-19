В Челябинской области в воскресенье прогнозируют непогоду

Южноуральцев ожидают штормовой ветер и сильные дожди.

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Значительное ухудшение погоды в воскресенье в Челябинской области прогнозируют синоптики. Южноуральцев ожидают сильные дожди и порывистый ветер. Подробнее сообщили сегодня, 19 сентября, в Челябинском гидрометеоцентре.

Так, в ночь на воскресенье, 20 сентября, в отдельных районах области ожидаются кратковременные дожди, в горах — местами сильные и очень сильные. Температура воздуха опустится до +4, +9 градусов. Днём прогреется до +14 градусов, в горах — до +9 градусов. Облачно, дожди, местами сильные. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду, днём порывы до 25 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на воскресенье осадков не прогнозируют, днём пойдёт дождь. Температура воздуха ночью составит от +6 до +8 градусов, днём потеплеет до +13 градусов. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду, днём порывы до 16 метров в секунду.

Сотрудники МЧС призывают южноуральцев по возможности не выходить из дома и соблюдать все правила безопасности.

«В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Гражданам в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам»,— напоминают в ведомстве.

Если ЧП всё-таки произошло, следует незамедлительно обратиться по телефонам 01 или 101.