Жара выше +30 градусов придет в Челябинскую область на этой неделе

Осадков будет мало

После кратковременного похолодания в Челябинскую область вновь вернется летняя жаркая погода. По данным синоптиков, с середины недели температура будет подниматься до 30 градусов и даже выше. Временами пройдут непродолжительные дожди. Подробнее о погоде с 10 по 16 июня — в материале ИА «Первое областное».

«Предстоящая неделя в уральских регионах ожидается исключительно теплой. Ко вторнику на Южный Урал со стороны Поволжья сместится антициклон, умеренно теплая воздушная масса в его системе быстро прогреется до тропической. В результате начиная со среды установятся дневные температуры выше +30 градусов», — рассказали в Уральском Гидрометцентре.

Сегодня в Челябинске небольшой дождь и +23 градуса. Во вторник потеплеет до +25 градусов, будет солнечно. В среду, 12 июня, температура воздуха поднимется до +29 градусов, возможен небольшой дождь. До конца недели синоптики прогнозируют переменную облачность и до +32 градусов жары.





В отдельных районах Челябинской области температура воздуха может быть как чуть выше, так и чуть ниже. Осадки могут пройти в другие дни. За более подробными ежедневными прогнозами следите на нашем сайте.