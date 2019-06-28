/ Жара возвращается в Челябинскую область

В конце июня южноуральцы вспомнят, что такое настоящее лето.

Настоящее лето возвращается в Челябинскую область. Конец июня ознаменуется для жителей региона жарой. Например, днем 30 числа температура поднимется до 32 градусов. При этом осадки наконец покинут территорию Южного Урала.

Ночью в субботу, 29 июня, будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Прогнозируется температура от плюс 9 до плюс 14 градусов. Днем возможны небольшие дожди, температура плюс 22–27 градусов, на юге может подняться до плюс 31. В воскресенье, 30 июня, будет преимущественно без осадков, ночная температура — плюс 12–17 градусов, днем — плюс 27–32 градуса. — проинформировали сайт «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В Челябинске в субботу температура поднимется максимум до плюс 25 градусов, а в воскресенье — до плюс 31. Средняя ночная температура будет держаться на отметке в плюс 15 градусов. В южноуральской столице также будет солнечно.