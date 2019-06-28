Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.05 +0.24 71.66 +0.28
Челябинск
сейчас
 
+9 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Жара возвращается в Челябинскую область

Жара возвращается в Челябинскую область

В конце июня южноуральцы вспомнят, что такое настоящее лето.
сегодня в 10:31
  |  Общество

Настоящее лето возвращается в Челябинскую область. Конец июня ознаменуется для жителей региона жарой. Например, днем 30 числа температура поднимется до 32 градусов. При этом осадки наконец покинут территорию Южного Урала.

Ночью в субботу, 29 июня, будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Прогнозируется температура от плюс 9 до плюс 14 градусов. Днем возможны небольшие дожди, температура плюс 22–27 градусов, на юге может подняться до плюс 31. В воскресенье, 30 июня, будет преимущественно без осадков, ночная температура — плюс 12–17 градусов, днем — плюс 27–32 градуса. — проинформировали сайт «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В Челябинске в субботу температура поднимется максимум до плюс 25 градусов, а в воскресенье — до плюс 31. Средняя ночная температура будет держаться на отметке в плюс 15 градусов. В южноуральской столице также будет солнечно.

Общество
Дождливой погодой встретит понедельник на Южном Урале
16.06.2019
Дождливой погодой встретит понедельник на Южном Урале
Общество
Солнечная и ветреная погода ждет южноуральцев в выходные
07.06.2019
Солнечная и ветреная погода ждет южноуральцев в выходные
Общество
В Челябинской области объявили оранжевый уровень опасности из-за погоды
05.06.2019
В Челябинской области объявили оранжевый уровень опасности из-за погоды
Общество
Челябинская область встретит начало новой недели теплой погодой
26.05.2019
Челябинская область встретит начало новой недели теплой погодой
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Андрюха Камшилов
13:47, 28.06.2019
Ливень
Любовь Лычагина
12:21, 28.06.2019
за окном - дождь...
Владимир Тунегов
11:04, 28.06.2019
Вся жара на будни((

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Алексей Текслер поздравил выпускников школы, в которой учился
сегодня в 17:54
Алексей Текслер поздравил выпускников школы, в которой учился
Общество
ТК «Курчатов» предложили переделать в хайтек-музей
сегодня в 17:39
ТК «Курчатов» предложили переделать в хайтек-музей
Спорт
Боксер из Челябинска стал победителем спартакиады учащихся России
сегодня в 17:34
Боксер из Челябинска стал победителем спартакиады учащихся России
Общество
В Ленинском районе Челябинска на две недели перекроют движение
сегодня в 17:20
В Ленинском районе Челябинска на две недели перекроют движение
Происшествия
В Челябинской области пенсионерка едва не сгорела в поисках денег с зажигалкой в руках
сегодня в 17:19
В Челябинской области пенсионерка едва не сгорела в поисках денег с зажигалкой в руках
Общество
Жители Челябинска остановили движение в центре города, чтобы спасти котенка
сегодня в 17:14
Жители Челябинска остановили движение в центре города, чтобы спасти котенка
Общество
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, защищающий интересы дольщиков
сегодня в 16:31
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, защищающий интересы дольщиков
Общество
Стать ведущим ОТВ и «Восточного экспресса» сможет каждый
сегодня в 16:10
Стать ведущим ОТВ и «Восточного экспресса» сможет каждый
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6