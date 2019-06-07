/ Солнечная и ветреная погода ждет южноуральцев в выходные

Прогноз на уик-энд опубликовал областной Гидрометцентр.

Дождливым выйдет начало выходных для жителей Челябинской области. Согласно прогнозу Гидрометцентра региона, небольшие осадки ожидаются в отдельных районах области. Об этом сайту «Первый областной» рассказали представители учреждения. Однако, несмотря на осадки, температура воздуха прогнозируется в районе +22 градусов, а воскресенье ожидается теплая погода.

В ночь на субботу, 8 июня, будет облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Температура воздуха плюс 8-13, при прояснении до плюс 3. Днем 8 июня будет облачно с прояснением, местами небольшие дожди, на юге области до умеренных, грозы, температура — плюс 18-22 градуса. Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с, порывы до 12-17 м/с. В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков при температуре плюс 5-10. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков при температуре плюс 20-25. Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 15 м/с. — рассказали сайту «Первый областной» в региональном гидрометцентре.

В Челябинске, как и по всей остальной области, самым жарким днем выходных станет воскресенье. Именно тогда в городе установится переменная облачность, без осадков, с температурой до плюс 23 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с с отдельными порывами до 14 м/с.