/ Дождливой погодой встретит понедельник на Южном Урале

Метеорологи предупреждают об осадках и ветре.

Нерадостный прогноз погоды на понедельник представили челябинские метеорологи. По их данным, начало недели будет дождливым и холодным. Температура воздуха в Челябинской области не превысит 18 градусов тепла днем. Кроме того, наблюдавшийся в регионе всю вторую половину недели ветер не утихнет.

Ночью 17 июня прогнозируется температура плюс 3-7 градусов, будет облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Днем температура поднимется до плюс 13-18 градусов, в большинстве районов ожидаются небольшие умеренные дожди. Скорость ветра — 4-9 метров в секунду, отдельные порывы будут достигать 15 метров в секунду. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В самом Челябинске ожидается температура до плюс 7 градусов ночью и до плюс 17 градусов днем, отдельные порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Как и в области, в столице Южного Урала прогнозируют дождь.