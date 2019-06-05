/ В Челябинской области объявили оранжевый уровень опасности из-за погоды

Виной всему ветер и дождь.

Оранжевый уровень опасности из-за погоды объявили в Челябинской области. Дождь и ветер, с которыми жители региона столкнулись 5 июня, представляют реальную опасность. Метеорологи сообщают, что ожидаемый в Челябинской области уровень осадков — 16 миллиметров, скорость ветра — до 21 метра в секунду.

В Свердловской, Челябинской областях 5 июня ожидается сильный и очень сильный дождь, гроза, град, ветер 22-27 метров в секунду. — рассказали сайту «Первый областной» в Гидрометцентре России.

Отметим, что уже завтра, 6 июня, в Челябинской области дожди станут умеренными, а температура воздуха поднимется до 20-22 градусов.