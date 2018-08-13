/ Жара вернулась в Челябинскую область

Столбик термометра ползет к 30 градусам.

Убирать куртки и плащи подальше могут жители Южного Урала. На смену температуре ниже 20 градусов приходит жара. Уже сегодня, 13 августа, синоптики обещают до плюс 29 градусов на термометрах, а также небольшой ветер — всего до 8 метров в секунду. Но сильно радоваться не стоит. Осадки никуда не уйдут.

Днем 13 августа прогнозируется переменная облачность, местами небольшие дожди. Температура воздуха на Южном Урале составит плюс 24−29 градусов. — проинформировали сайт «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Температура будет стремиться к 30 градусам выше нуля во всех городах региона. В Миассе, Нязепетровске и Озерске ожидается около плюс 27−28 градусов, в Бредах, Троицке и Южноуральске — плюс 30. Самыми холодными оказались Катав-Ивановск и Златоуст — там максимальная температура — 26 градусов выше нуля.

В Челябинске ожидается дождь и около плюс 28 градусов днем.