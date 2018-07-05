/ В МЧС экстренно предупредили об ухудшении погодных условий

В регионе ожидаются грозы и сильный ветер.

В ближайшие два часа погода на Южном Урале резко ухудшится. Стихия будет бушевать в регионе как минимум до завтра, 6 июля.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ближайшие 2 часа и вечером 5 июля, ночью и днем 6 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В связи с этим возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Специалисты также прогнозируют большое количество ДТП и заторы на дорогах.

Населению рекомендуют закрыть окна, убрать все с балконов, а на улицах стараться не подходить к линиям электропередач, окнам и крупным деревьям.

Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы. Лучше укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.