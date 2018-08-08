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/ «Хабаровская» погода установилась на Южном Урале

«Хабаровская» погода установилась на Южном Урале

Климатологи предупреждают о ее опасности.
сегодня в 07:22
  |  Общество

Тяжелую для организма погоду, которая установилась на Южном Урале, объяснили специалисты. Оказывается, такие перепады температуры — дневная жара и ночной холод, а также чередование теплых и холодных дней в неделе связаны, в первую очередь, с континентальным климатом. Но август 2018 года выдался все равно аномально жарким. Уже сейчас можно говорить об этом. Более того, такая погода характерна для Приморья.

В четверг будет очень глубокий циклон. Меньше давление воздуха — значит, меньше давление кислорода. Могут у пожилых людей отекать ткани, молодым будет хотеться спать. При такой влажности мы себя хорошо чувствуем при 18 градусах. А у нас 25! Это характерная для Хабаровска погода. — рассказала сайту «Первый областной» климатолог Екатерина Пестрякова.

Чтобы быть готовым к перепадам температуры, нужно следить за прогнозом и одеваться по погоде. Советы просты: не перегреваться и не переохлаждаться, больше пить и дышать свежим воздухом. Кондиционеры и вентиляторы в летнее время включать не рекомендуют.

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