/ Дождливая и облачная погода возвращается в Челябинскую область

Прогноз будет актуален до конца июля.

Конец июля продолжает преподносить погодные сюрпризы жителям Челябинской области. Только оправившись от дождей и ощутимого похолодания, южноуральцы вынуждены готовиться к очередной волне осадков. По данным челябинского гидрометцентра, уже в пятницу, 27 июля, в отдельных районах области пройдут дожди. Взять с собой зонт не помешает жителям западной части региона (например, Катав-Ивановска), Красноармейского района и Челябинска.

В четверг, 26 июля, будет малооблачно без осадков. Температура ночью достигнет плюс 18 градусов, днем — плюс 25, плюс 30. В пятницу, 27 июля, температурный режим не изменится, но в регион придут небольшие дожди. Прогнозируется небольшой ветер до 8 метров в секунду. — сообщает челябинский гидрометцентр.

В областном центре тоже будет жарко — до 30 градусов тепла. Обещают малооблачную погоду практически без осадков. Дождь возможен лишь в пятницу, 27 июля.

Добавим, что в остальных районах Челябинской области погода испортится только в воскресенье — такой долгосрочный прогноз дают синоптики. Эта информация будет актуальна до конца июля.