Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.92 -0.28 73.53 -0.6
Челябинск
сейчас
 
+30 °C
завтра
 
+28 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Дождливая и облачная погода возвращается в Челябинскую область

Дождливая и облачная погода возвращается в Челябинскую область

Прогноз будет актуален до конца июля.
сегодня в 11:11
  |  Общество

Конец июля продолжает преподносить погодные сюрпризы жителям Челябинской области. Только оправившись от дождей и ощутимого похолодания, южноуральцы вынуждены готовиться к очередной волне осадков. По данным челябинского гидрометцентра, уже в пятницу, 27 июля, в отдельных районах области пройдут дожди. Взять с собой зонт не помешает жителям западной части региона (например, Катав-Ивановска), Красноармейского района и Челябинска.

В четверг, 26 июля, будет малооблачно без осадков. Температура ночью достигнет плюс 18 градусов, днем — плюс 25, плюс 30. В пятницу, 27 июля, температурный режим не изменится, но в регион придут небольшие дожди. Прогнозируется небольшой ветер до 8 метров в секунду. — сообщает челябинский гидрометцентр.

В областном центре тоже будет жарко — до 30 градусов тепла. Обещают малооблачную погоду практически без осадков. Дождь возможен лишь в пятницу, 27 июля.

Добавим, что в остальных районах Челябинской области погода испортится только в воскресенье — такой долгосрочный прогноз дают синоптики. Эта информация будет актуальна до конца июля.

Общество
В МЧС экстренно предупредили об ухудшении погодных условий
05.07.2018
В МЧС экстренно предупредили об ухудшении погодных условий
Общество
Погода на Южном Урале резко ухудшится
23.05.2018
Погода на Южном Урале резко ухудшится
Общество
«Погода подкачала». Участников первомайского шествия в Златоусте завалило снегом
01.05.2018
«Погода подкачала». Участников первомайского шествия в Златоусте завалило снегом
Общество
Росгидрометцентр рассказал южноуральцам о погоде предстоящим летом
28.04.2018
Росгидрометцентр рассказал южноуральцам о погоде предстоящим летом
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Качество атмосферного воздуха обсудят в прямом эфире
сегодня в 13:31
Качество атмосферного воздуха обсудят в прямом эфире
Общество
Бельгийские овчарки из Челябинска «позаимствуют» имена звезд футбола
сегодня в 13:20
Бельгийские овчарки из Челябинска «позаимствуют» имена звезд футбола
Общество
Жительница Чебаркуля «выиграла» миллион рублей в бесплатную лотерею
сегодня в 13:11
Жительница Чебаркуля «выиграла» миллион рублей в бесплатную лотерею
Спорт
Новый скейт-парк торжественно откроют в Челябинске
сегодня в 13:07
Новый скейт-парк торжественно откроют в Челябинске
Общество
Низкопольный автобус на газомоторном топливе протестируют в Челябинске
сегодня в 11:56
Низкопольный автобус на газомоторном топливе протестируют в Челябинске
Общество
Дождливая и облачная погода возвращается в Челябинскую область
сегодня в 11:11
Дождливая и облачная погода возвращается в Челябинскую область
Происшествия
Сестры расчленили котенка топором и выложили видео в соцсети
сегодня в 11:09
Сестры расчленили котенка топором и выложили видео в соцсети
Культура
Магнитогорцы начали бить в колокола
  
сегодня в 11:02
Магнитогорцы начали бить в колокола
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6