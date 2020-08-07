Жара уходит: какая погода ждет южноуральцев на грядущие выходные

Синоптики Гидрометцентра составили прогноз на 3 дня.

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На Южном Урале наступают последние жаркие выходные. Уже начиная с воскресенья, 9 августа, температура пойдет на понижение. Синоптики Гидрометцентра подробно рассказали о погоде на предстоящие выходные.

Так, сегодня днем, 7 августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность, но местами дожди и грозы. Температура воздуха будет держаться на отметке +28, +33 градуса. Ветер восточный, 4-9 метров в секунду. А при грозах возможны порывы до 17 метров.

В Челябинске же будет преимущественно без осадков. Температура поднимется до +30, +32 градусов, ветер будет восточный, 4-9 метров в секунду.

В ночь на субботу, 8 августа, в регионе ожидаются дожди, а в отдельных районах грозы. Температура воздуха будет +14, +19 градусов тепла. Днем дожди и грозы продолжат бушевать в отдельных районах области. А температура воздуха прогреется до +23, +28 градусов тепла, но на востоке региона синоптики обещают до +31 градуса. Ветер ожидается восточный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14.

В Челябинске же в ночь на субботу ожидается дождь. Температура будет +17, +19 градусов тепла. А днем к дождю может добавиться гроза. Воздух прогреется до +28, +30 градусов, а ветер будет восточный, 4-9 метров в секунду.

В воскресенье, 9 августа, в Челябинской области станет еще прохладнее. Ночью температура воздуха опустится до +12, +17 градусов, а днем он прогреется до +18, +23 градусов. И ночью, и днем ожидаются дожди, местами сильные, а в отдельных районах грозы. Ветер будет северо-восточный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров.

В Челябинске в воскресенье также ожидается дождь, при этом грозы не прогнозируются. Ночью температура воздуха будет держаться на отметке +15, +17 градусов, а днем будет +23, +25 градусов тепла. Ветер будет северо-восточный, 4-9 метров в секунду.