Челябинцев ждёт тёплый и дождливый конец недели

Прогноз погоды на три дня опубликовал областной гидрометцентр.

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Южноуральцев ждёт теплое, но дождливое окончание рабочей недели. Свежий прогноз погоды опубликовал региональный гидрометцентр. По данным синоптиков, с четверга, 13 августа, столбик термометра не опустится ниже отметки в плюс 23 градуса по Цельсию. Пасмурной должна стать пятница, 14 августа. В этот день синоптики прогнозируют до плюс 21 градуса тепла.



«В ночь на пятницу, 14 августа: Облачно с прояснением, небольшие дожди, местами умеренные, температура воздуха: плюс 6, плюс 11. Днём: плюс 16 — плюс 21, облачно с прояснением, небольшие дожди, местами умеренные. Ветер Юго-восточный 4-9 м/с», — рассказали «Первому областному» в областном гидрометцентре.

Дождливая погода сохранится и в субботу, 15 августа, сообщают синоптики. Однако по их прогнозам на улице должно быть теплее. Так в начале выходных столбик термометра остановится на отметке в плюс 23 градуса.