/ Пешеходный переход из травы в овраг появился в Аше

«Зебру» организовали для воспитанников детсада и их родителей.

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На «ненужный» пешеходный переход пожаловались ашинцы. На улице Чехова в районе дома № 12 недавно появилась «зебра». Но, как замечают местные жители, он ведет из зарослей травы в овраг, и в итоге пешеходным переходом никто не пользуется. Его организовали возле детского сада, но маленьких ашинцев к образовательному учреждению с помощью перехода никак не подвести.

Пешеходный переход оборудовали по проекту организации дорожного движения. Там идет переход к детскому учреждению, просто еще не проложен тротуар. В этом году его сделают от улицы Краснофлотцев, 2, до улицы Краснофлотцев, 20А. Срок окончания работ — 15 октября. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Аши.

Когда тротуар появится, пешеходный переход сразу станет востребован у местных жителей. Кроме того, его появление обусловлено законом: возле детских учреждений обязательно должны находиться переходы.