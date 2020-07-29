Контракт на 363 миллиона между Миндортрансом и «Южуралмостом» признан недействительным

3 члена аукционной комиссии были оштрафованы.

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В 2017 году Миндортранс Челябинской области, а также действующий на тот момент подрядчик АО «Южуралмост» заключили контракт по результатам аукциона на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Аргаяш-Кулуево-Марксист-Альмеева. Цена была указана в 363 миллиона рублей.

Только ранее, челябинское УФАС России выявило нарушения требований законодательства о контрактной системе при проведении данного аукциона.

«Антимонопольный орган в результате рассмотрения поданных жалоб установил, что вторые части заявок ЗАО „Уралмостострой“ и ООО „Гефест“ были неправомерно отклонены аукционной комиссией. Антимонопольный орган предписывал министерству не заключать контракт, аукционной комиссии — отменить протокол подведения итогов аукциона. Однако предписание Челябинского УФАС России не было исполнено», — сообщили в Челябинском УФАС.

Разбирательство на судебном уровне началось в 2018 году. Тогда суды, проанализировав состав заявок ЗАО «Уралмостострой» и ООО «Гефест», установили в них наличие необходимой и предусмотренной Законом о контрактной системе и аукционной документацией информации и указали на произвольность отклонения заявок.

Сейчас же Арбитражный суд Челябинской области также указал, что региональный Миндотранс не имел правовых оснований на проведение аукциона и заключение контракта с «Южуралмостом».

«В данном случае в действиях заказчика при проведении аукциона установлены существенные нарушения Закона о контрактной системе, которыми фактически устраняется добросовестная конкуренция, нивелируется деятельность органов государственной власти в сфере осуществления закупок, устраняется гласность и прозрачность осуществления закупок», — добавили в УФАС.

Поэтому суд заключил о ничтожности данного заключенного контракта. А за нарушение требований законодательства о контрактной системе 3 члена аукционной комиссии были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый.