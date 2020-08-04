Заброшенный парк обустроят в Тракторозаводском районе Челябинска

В администрации обещают приятную «изюминку» для жителей.

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Не так давно на портале «Активный житель 74» прошло голосование за территорию для благоустройства. Жители Тракторозаводского района Челябинска выбрали для этого парк Дружбы, который хотят видеть красивым и ухоженным.

Сегодня, 4 августа, ход работ там проверил вице-мэр по городской среде Александр Астахов, который не понаслышке знает про этот парк. Замглавы сам больше десяти лет жил на ЧТЗ.

«Здесь кроме пустыря не было ничего. И я точно знаю, что жители ждут этот парк. Мы видим какой популярностью пользуется Сад Победы, как полюбили горожане парк Терешковой. Поэтому понимаем, насколько актуально сейчас создание современных парковых пространств по всем городу», — отмечает Александр Астахов.

Благоустройство ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». И за два года территория парка Дружбы преобразится до неузнаваемости. Здесь обустроят тропинки, велодорожки, спортивные объекты, малые архитектурные формы, площадки для детей всех возрастов. «Изюминкой» станет пятиметровый искусственный холм с круговой велодорожкой.

В мэрии отметили, что благоустройство будет проходить в два этапа, первый завершат до 1 ноября 2020 года. Так что жители уже в этом году смогут оценить обновленный парк Дружбы.