Набережную озера Смолино преобразят столичные архитекторы

Решить, какой она будет, помогут челябинцы.

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Набережную на озере Смолино ждут колоссальные изменения. Для того, чтобы благоустроить данное общественное пространство, были привлечены столичные архитекторы. Однако городские власти решили полагаться не только на мнение профессионалов, но и на пожелания челябинцев.

«Московское архитектурное бюро WOWHAUS спроектирует для жителей набережную вдоль озера Смолино. Чтобы получился хороший проект, мы приглашаем вас на встречу с архитекторами. Расскажите, как вы хотите проводить время на набережной и какой её видите», — сообщают специалисты Управления архитектуры Челябинска.

Первая встреча состоится уже сегодня, 3 августа, в 12:00. В ней примет участие главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов, управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов, партнер архитектурного бюро WOWHAUS Олег Шапиро, Челябинский урбанист Лев Владов, девелопер Максим Кутепов, а также дендролог Вера Меркер.

Для того, чтобы принимать участие во встречах, необходимо заполнить анкету, после чего организаторы пригласят вас на онлайн-встречу на платформе Zoom.