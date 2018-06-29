/ Синоптики обещают жару жителям региона в выходные

Но позагорать южноуральцам все же не удастся.

Настоящее уральское лето пришло в Челябинскую область. Это подтверждают синоптики: выходные, по их данным, будут жаркими. Однако позагорать на пляже не удастся. В области прогнозируют дожди, грозы и порывистый ветер. Причем такая погода будет держаться весь день и 30 июня, и 1 июля.

В южных районах области, Бредах, Кизильском, Магнитогорске, термометр будет показывать плюс 30 градусов. В остальных будет немного прохладнее — плюс 29.

Ночью 30 июня ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Температура не поднимется выше плюс 17 градусов. Днем погода не изменится, но воздух прогреется до плюс 27, плюс 31. На следующий день, в воскресенье, станет чуть прохладнее, дожди усилятся, возможны грозы. Отдельные порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. — прокомментировали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В областном центре же погода будет радовать и жителей, и гостей. Синоптики обещают переменную область без осадков, дневную температуру в районе плюс 26 градусов, а также слабый ветер. Только в субботу ночью возможны кратковременные дожди.