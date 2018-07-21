/ Россиян ждет почти месяц праздничных выходных в 2019 году

Министерство труда подготовило проект календаря отдыха.

В федеральном Министерстве труда за полгода озаботились предстоящим отдыхом россиян в 2019 году. Уже разработан примерный календарь праздничных выходных и зимних каникул, с учетом переноса дней отдыха. Например, в марте, в Международный женский день, выходных будет целых три, а в мае с учетом всех праздников — целых 9.

Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница). Также предлагается перенести день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая. — сообщает Минтруд.

Предложение Минтруда по отдыху:

с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года;

с 23 по 24 февраля;

с 8 по 10 марта;

с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая;

12 июня;

с 2 по 4 ноября.

Отметим, что это только проект постановления правительства РФ. Окончательное решение еще не принято.