/ «Погода подкачала». Участников первомайского шествия в Златоусте завалило снегом

Непогода стала причиной отмены традиционной эстафеты.

Сегодня, 1 мая, погода преподнесла неожиданный сюрприз жителям горной части Южного Урала. Там с самого утра идет снег. Осадки не стали причиной для отмены первомайского шествия. На улицы Златоуста вышли сотни трудовых людей, сметаемых снегом и дождем. Однако массовый забег решено перенести.

Эстафету отменили. Сегодня в 13:30 минут первомайская эстафета на призы газеты «Златоустовский рабочий» не состоится — погода подкачала. Она будет обязательно, но в другой день — дату и время организаторы сообщат дополнительно. Однако майская демонстрация на проспекте Гагарина пройдет в намеченное время — приходите! — сообщили в «Златоустовском рабочем».

Напомним, ранее возникли сложности на федеральной трассе М-5. Там большегрузные и легковые автомобили попали в пробку. Сложности возникли при подъеме на Уреньгу.