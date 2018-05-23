/ Погода на Южном Урале резко ухудшится

В МЧС распространили экстренное предупреждение.

Грозы, град и сильный ветер ожидаются в Челябинской области. Такую погоду прогнозируют на четверг, 24 мая. По данным регионального гидрометцентра, на Южном Урале возможно усиление ветра до 22 метров в секунду. В связи с этим в МЧС рекомендуют ограничить выход из зданий и соблюдать меры пожарной безопасности.

- В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Гражданам в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам. — рекомендуют в МЧС.

На температуре воздуха погодные изменения никак не отразятся. В области потеплеет до плюс 30 градусов, в южноуральской столице днем прогнозируется до плюс 27.