Жара до плюс 38 и грозы ожидают челябинцев в субботу

О погодных условиях предупредили в МЧС.

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Экстремально жаркая погода ожидается в Челябинской области в субботу, 11 июля. Температура воздуха на Южном Урале может достигнуть плюс 38 градусов по Цельсию. При этом, как отмечают в региональном ГУ МЧС, вместе с жарой и зноем в отдельные районы области придут грозы и град.



«По данным синоптиков, 11 июля в Челябинской области ожидаются грозы, град, порывы ветра до 20 м/с. Предупредите близких! Соблюдайте требования безопасности! Телефоны спасателей — «101» и «112»,— сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Отметим, что жаркая погода установилась в Челябинской области на текущей недели. Более того, зной сохранится и на следующей семидневке. По данным погодных сервисов, на протяжении столбик термометра не опустится ниже 30 градусов. Погода при этом будет солнечная и малооблачная.