Сильная гроза, град и ураганный ветер ожидаются в Челябинской области

Непогода настигнет южноуральцев в ближайший час и до конца суток 13 июля.

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В ближайший час и до конца суток сегодня, 13 июля, в Челябинской области ожидаются сильная гроза, ливень, град и ураганный ветер. Непогода «порадует» южноуральцев в южных и горных районах региона. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Помимо сильного дождя, крупного града в регионе ожидается шквалистый ветер до 20-25 метров в секунду.

«Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах»,— говорится на сайте ГУ МЧС по Челябинской области.

В случае происшествий, связанных с непогодой, вы можете обратиться в экстренные оперативные службы, набрав по номера «01», «101» или «112».