Температура в Челябинской области может подняться до 39 градусов

Аномальная жара в регионе продлится до конца недели.

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Челябинская область изнывает от аномально высокой температуры атмосферного воздуха. Столбик термометра поднимается до 36 градусов и это не предел. На данный момент температура воздуха превышает климатическую норму на 6-7 градусов, но жара может нарастать.

«Не исключается поднятие температуры до 39 градусов в ближайшие дни. В прогнозе у нас стоит 35-38 градусов, но 39 не исключается. В ближайшие дни в дневные часы температура будет держаться в районе 35-38 градусов, ночью — 19-22 градуса. Осадков в эти дни почти не будет, единственное, может быть в воскресенье в горных и северных районах могут пройти кратковременные дожди, в основном небольшие, но с понедельника кратковременные дожди усилятся. Они могут пройти в большинстве районов Челябинской области, могут сопровождаться грозами и шквалистым ветром», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ главный синоптик ФГБУ «Свердловский ЦГМС-Р» Галина Шепоренко.

С понедельника температура начнет спадать и будет держаться на уровне 25-26 градусов тепла днем, ночью — около 15-16 градусов. В августе же, средняя температура будет составлять всего 14-16 градусов, а также ожидается превышение нормы осадков.