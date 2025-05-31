Жара до +36 градусов, грозы и град ожидаются в Челябинской области 1 июня

Ветер усилится

1 июня юго-западные потоки принесут в отдельные районы Челябинской области аномальную жару, кратковременные дожди с грозами и усиление ветра до 14 метров в секунду, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске в воскресенье днем воздух раскалится до +30...+32 градусов. Переменная облачность, кратковременный дождь, временами гроза. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

По области столбики термометров поднимутся до +28...+33 градусов. На крайнем западе ожидается аномальной зной до +36 градусов. Переменная облачность, также кратковременные осадки и грозы. Возможен град. Ветер преимущественно южный, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.