Мужчина по ошибке отравил дочь, налив отвердитель в бутылку от лекарства

Маленькая девочка умерла до приезда скорой

Перед судом предстанет отец, по неосторожности отравивший свою маленькую дочь, сообщили в Следственном комитете Республики Бурятия. Трагедия произошла в Баргузинском районе Бурятии из-за роковой ошибки взрослых, перепутавших опасное химическое вещество с лекарством, сообщает arigus.tv со ссылкой на Следком.

По версии следствия, мужчина увлекался изготовлением изделий из эпоксидной смолы. В конце ноября 2025 года он перелил остатки токсичного отвердителя в пустую бутылку из-под лекарства от кашля и оставил ее на холодильнике. Позже он забыл о содержимом и поставил флакон к другим медикаментам.

Утром 30 декабря у его маленькой дочери появились признаки простуды. Сожительница мужчины, не зная, что во флаконе находится опасная жидкость, дала девочке это средство как лекарство. Ребенок проглотил отвердитель, получил острое отравление и скончался на месте до приезда скорой помощи.

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности направлено в суд. Взрослых призывают быть предельно внимательными с опасными веществами и не оставлять их в легкодоступных для детей местах.