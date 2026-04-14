Работодателям запретят ставить испытательный срок для мам с детьми до трех лет

Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2026 года

В российском законодательстве грядут перемены, которые коснутся трудоустройства женщин. Так, испытательной срок при приеме на работу нельзя будет назначать беременным и мамам с детьми до трех лет, сообщает портал bashinform.ru. Сейчас от проверки навыков в первые месяцы работы освобождены мамы с малышами до полутора лет.

Также в перечень граждан, для которых испытательный срок станет недоступен, попали и другие категории: работники младше 18 лет; кандидаты, нанятые по результатам конкурсного отбора; выпускники, получившие высшее или среднее профессиональное образование и устраивающиеся по профилю в течение года после получения диплома. Еще в список попали сотрудники, переведенные из другой организации, и граждане, подписавшие трудовой договор на период до двух месяцев.

Поправки в Трудовой кодекс вступят в силу 1 сентября 2026 года.