На Южном Урале уничтожат почти 28 тонн зараженной кинзы и томатов из Казахстана и Туркмении

В партиях свежей зелени и овощей выявлены карантинные насекомые

Россельхознадзор обнаружил опасных паразитов в крупных партиях свежей зелени и овощей, поступивших из Казахстана и Туркмении. Вся зараженная продукция общим весом 27,9 тонны будет уничтожена, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В партии кинзы (900 кг) обнаружили живого западного цветочного трипса. В томатах из Казахстана (18 т) и Туркмении (9 т) нашли вирус коричневой морщинистости плодов», — говорится в сообщении.

Оба организма включены в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Вирус томата представляет серьезную угрозу для тепличных хозяйств, так как способен уничтожить до 100% урожая и долгое время сохраняется в почве и на оборудовании.

На основании заключений лаборатории были составлены акты государственного карантинного фитосанитарного контроля. Собственникам зараженной продукции выдали предписания о принятии мер согласно законодательству. Владельцы грузов приняли решение об уничтожении всех трех партий.