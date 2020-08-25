Жара до +28 градусов возвращается в Челябинскую область

Без дождей не обойдется.

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Южноуральцы в прошедшие пару недель сильно замерзли. Ведь погода была холодной, дождливой и ветреной. Никто и не надеялся, что жара вновь вернется на улицы Челябинской области. Синоптики Гидрометцентра рассказали о погоде на предстоящие три дня. И температура воздуха постепенно будет расти. Только небольшие дожди все же останутся. Поэтому в любом случае важно не забывать брать зонтик.

Сегодня, 25 августа, в регионе ожидается до +20, +25 градусов тепла, переменная облачность и местами дожди. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, а местами порывы до 14 метров.

В Челябинске же также будет переменная облачность и возможен небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до +21, +23 градусов по Цельсию, Ветер также северо-западный, 6-11 метров в секунду.

Ночь на среду, 26 августа, в области будет переменная облачность, также возможны небольшие дожди. Температура воздуха задержится на отметке +11, +16 градусов тепла. Днем же она поднимется до +20, +25 градусов. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду.

А вот в Челябинске в среду ожидается лишь переменная облачность и никаких осадков. Ночью температура будет стоять на отметке +12, +14 градусов тепла, днем воздух прогреется до +22, +24 градусов. Ветер также ожидается западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду.

Переменная облачность и небольшие дожди ожидаются в муниципалитетах области и в четверг, 27 августа. Ночью температура воздуха будет составлять +9, +14 градусов, днем она поднимется до +23, +28 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный, 4-9 метров в секунду.

А в областном центре ночью не ожидается никаких осадков, небольшой дождь возможен лишь днем. Ночной воздух будет на отметке +11, +12 градусов, днем же температура поднимется до +24, +26 градусов по Цельсию. Ветер западный, юго-западный, 4-9 метров в секунду.