/ Жалобы южноуральцев в соцсетях не оставляют без внимания чиновники

За полгода обработали больше 4,5 тысяч виртуальных обращений.

Все жалобы южноуральцев попадают в нужные инстанции, даже те, что размещены в соцсетях как «крик о помощи». Уже полгода в Челябинской области специалисты органов исполнительной власти и местного самоуправления мониторят «ВКонтакте», «Фейсбук», «Твиттер», «Инстаграм», «Одноклассники». За 6 месяцев обработали больше 4,5 тысяч виртуальных обращений.

Большинство таких запросов связаны с благоустройством и состоянием дорог, качеством медицинских услуг, также поднимаются коммунальные проблемы и даже бытовые. Например, в Еманжелинске убрали несанкционированную свалку на территории детсада № 10 — после сообщения о ней в соцсетях. В Челябинске устранили коммунальную аварию, из-за которой канализация топила подвал жилого дома.

Сегодня внедренная в регионе система мониторинга социальных сетей позволяет отслеживать критические посты граждан и оперативно реагировать на них. В большинстве случаев проблемные вопросы, отраженные в сообщениях и комментариях к постам в соцсетях, удается снять в первые сутки, оставшаяся малая часть обращений получили свое разрешение в течение недели. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства региона.

Добавим, что ответ на письменное обращение граждан составляет до 30 дней.