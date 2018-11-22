/ Жалобы южноуральских туристов взяла под контроль Общественная палата области

Туристы, пострадавшие от действий туроператора, уже могут подать туда обращение.

Южноуральцы попали в число тех, кто планировал провести отпуск на острове Хайнань, в провинции Китая, но их планы были сорваны. Вместо комфортабельных апартаментов, за которые уже заплатили туристы, туроператор предлагал им номера в отелях эконом класса.

Общественная палата Челябинской области собирает данные о жалобах туристов на туроператора «Жемчужная река», который не выполнял условия договора.

Промониторив имеющуюся в открытых источниках информацию о данном туроператоре и изучив многочисленные отзывы туристов о его работе, нами было принято решение поддержать наших земляков, попавших в спорные отношения с этой компанией и ее турагентами, попытаться предостеречь от попадания в такое же непростое положение других наших граждан. С каждым днем количество недовольных деятельностью этого туроператора возрастает. В связи с этим, мы начали прием обращений от южноуральцев, пострадавших от действий туристической компании «Жемчужная река», для более детального анализа проблемы и выработки дальнейших путей решений, направленных на защиту прав наших граждан. — прокомментировал Николай Дейнеко, первый заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области.

Обращение, если вас коснулись проблемы работы с туроператом «Жемчужная река», можно отправить на электронный адрес Аппарата Общественной палаты 7371657_op@mail.ru. Позже эксперты расскажут, что можно сделать в сложившейся ситуации и обезопасить себя от подобных проблем.