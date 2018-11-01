/ Жалобы по благоустройству дворов начали принимать в Челябинске

Открыта горячая линия, позвонив на которую, можно зафиксировать недочеты работ, проведенных во дворах и общественных местах.

По поручению главы города Евгения Тефтелева в Челябинске открылась горячая линия по сбору жалоб на работы во дворах, проведенные в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Организовал её Александр Галкин, председатель комиссии по социальной политике челябинской городской думы.

Горячая линия необходима для сбора и обобщения информации о работах, проведенных в общественных местах. Горожане, которые проводят время во дворах, парках и скверах, точно знают, где еще необходимо приложить усилия на благоустройство.

Позвонив по номеру 216−47−44, жители города могут высказать претензии по качеству работ, проведенных в конкретном дворе. Вся поступившая информация будет обобщена и изучена. — рассказали в пресс-службе администрации города Челябинска.

По результатам сбора жалоб проведут проверки. Отмечается, что подрядчики, нарушившие сроки проведения работ, будут привлечены к ответственности.