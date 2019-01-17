/ Конкурс проектов создания комфортной городской среды поддержит Минстрой России

Консультации по подготовке можно будет получить по телефону 8 (800) 222-89-70.

Подготовка к Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды будет сопровождаться консультациями Специалистов Минстроя России.

К участию в конкурсе по поддержке проектов благоустройства общественных территорий приглашаются «малые города» (численностью до 100 000 человек) и исторические поселения федерального, регионального значения (кроме административных центров и городов федерального значения). В соответствии с участниками конкурс будет проводиться в двух категориях — «малые города» и «исторические поселения».

В свою очередь, категория «малые города» делится на 4 группы:

I подгруппа — малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно;

II подгруппа — малые города с численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек включительно;

III подгруппа — малые города с численностью населения от 10 тыс. человек до 20 тыс. человек включительно;

IV подгруппа — малые города с численностью населения до 10 тыс. человек включительно.

Обращаем внимание, что консультации по подготовке можно будет получить по телефону 8 (800) 222-89-70. Специалисты Минстроя России принимают звонки ежедневно с 9.00 до 18.00 по московскому времени. Звонок по России бесплатный.