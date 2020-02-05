Жалоб на рост цен на маски в УФАС от челябинцев не поступало

В ведомстве также заверили, что на складах ими запаслись основательно.

Послушать 00:00

4 февраля на территории Челябинской области объявили эпидемию гриппа и ОРВИ. В связи с этим резко возрос спрос на медицинские маски, которые являются мерой профилактики респираторных заболеваний.

Но в то же время в социальных сетях появлялось большое количество жалоб от челябинцев, якобы в аптеках наблюдается дефицит масок. А если они и есть, то цена слишком завышена. Как отметили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области: это лишь слухи. Никакого дефицита масок в регионе нет.

«Мы говорим именно про „Областной аптечный склад“. Там маски есть в наличии в большом количестве, запас обеспечен. И как единичный товар, и в комплекте. Дешёвые и дорогие. У нас есть лишь одна жалоба от жителей на компанию „Фармленд“, которые говорят, что единично маски не продаются — лишь в комплекте. „Областной аптечный склад“ всегда готовится к эпидемии. Обращений по росту цен не зафиксировано», — рассказала Анна Козлова, руководитель УФАС по Челябинской области.

Стоит отметить, что в интернет-сервисе «Авито» за последние 5 дней появилось большое количество объявлений о продаже медицинских масок в разных районах Челябинска. Защитное средство продаётся разных цветов. Основной цвет — синий, но также есть белые, розовые и чёрные маски. Их стоимость варьируется от 8 до 20 рублей за одну штуку. Только вот продажи таких масок начинаются от 50 штук в комплекте. А некоторые, особо предприимчивые, отдают сразу всю партию. Есть и те, кто заявляет, что у них в наличии находится от 100 до 200 тысяч масок.

Напомним, цена за одну маску в «Областном аптечном складе» составляет всего 6 рублей.