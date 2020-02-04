На карантин по гриппу закрыли все школы Челябинска

Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе перевалил за 20%.

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Сегодня в области была объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ. Порог заболеваемости превысил 24,5%. С начала года за медицинской помощью обратились более 36 000 южноуральцев. На заседании оперативного штаба по профилактике было принято решение о закрытии на карантин всех образовательных учреждений Челябинска. Ограничительный режим будет действовать до особого распоряжения.

«На прошедшем заседании городского оперативного штаба по координации мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций принято решение о приостановлении учебного процесса во всех муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях с 1 по 11 класс включительно с 5 февраля и до особого распоряжения», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Распространится ограничение и на учреждения дополнительного образования всех форм собственности.

Детские сады продолжат работать и принимать дошколят. Для того, чтобы не допустить распространения заболевания среди детей, будет введен ряд профилактических мер: повышенная дезинфекция, проветривания, учащенные влажные уборки и другие.

Ранее карантинные мероприятия были наложены на медицинские учреждения и организации социальной защиты. Был введен масочный режим, усилены меры по дезинфекции помещений. Сегодня, 4 февраля, управление Роспотребнадзора по Челябинской области сообщило, что профилактический режим распространился на всю область.