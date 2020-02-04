В Челябинске проверили стоимость масок в аптеках

Народные контролеры узнали, сколько нужно потратить на противовирусные средства.

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Челябинцы пожаловались на резкое повышение цен на маски в аптеках. Народные контролеры устроили рейд, посетив три аптеки крупных торговых сетей. Только в одной из них удалось найти маски, которые продают по одной. В остальных — по 3-5 штук. Стоимость упаковки варьируется от 40 до 70 рублей. Продавцы поясняют, что цена зависит от производителя. Самую дешевую маску можно приобрести примерно за 10 рублей.

Повышение цен специалисты связывают с эпидемией гриппа. Но некоторые челябинцы уверены, что ажиотаж вызван вспышкой коронавируса.

«Пользоваться той ситуацией, которая сложилась в мире, это вообще позор. Я считаю», — возмущается жительница города Людмила Беспалова.

Координатор проекта «Народный контроль» Вадим Воробей считает: маска не является гарантом того, что человек не заразится. На его взгляд, есть более действенные способы защиты.

«Я считаю, что повышенный спрос на маски — это сегодня дань моде. Считается, что это средства защиты. Но это не так. Та же оксолиновая мазь защитит от гриппа лучше», — считает координатор проекта «Народный контроль» Вадим Воробей.

Также общественники проверили цены на противовирусные препараты. За год их общая стоимость выросла почти на 8%. Капли «Нафтизин», например, подорожали с 15 рублей до 26. «Иммунал» вырос в цене почти вдвое — с 250 рублей почти до 400. А вот «Фарингосепт» стал дешевле на 25 рублей. Однако специалисты уверяют, что такое повышение находится в пределах нормы.