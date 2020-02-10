По поручению губернатора проконтролируют количество и стоимость медицинских масок в Челябинской области

Глава региона поручил мониторить ситуацию.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ответил на вопросы, волнующие южноуральцев, в ходе прямой трансляции в своем «Инстаграм». Главу региона спросили, как в регионе обстоит ситуация с медицинскими масками.

«Мы ведем мониторинг. Ажиотаж есть во всей стране и мире. Более миллиона масок находятся в территории. Порядка 200 тысяч масок — в аптеках, 350 тысяч — на складах. Поступили дополнительные маски. Они есть в медицинских учреждениях. Этот вопрос стоит на особом контроле у министра здравоохранения», — заявил Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что этот вопрос постоянно отслеживается. Периодически в аптеках возникает нехватка масок. Поэтому он поручил держать ситуацию на контроле, в том числе — обеспечить контроль над ценой.

Добавим, что на горячей линии Министерства здравоохранения Челябинской области сегодня до 18.00 принимает звонки врач-инфекционист Елена Корнеева. Ей можно задать вопросы, связанные с сезонными заболеваниями ОРВИ и гриппом. Также она расскажет, что такое коронавирусная инфекция. Телефон: 8 (351) 240-15-16 (работает круглосуточно).