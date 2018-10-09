/ Уборка зерновых завершена на 94% в Челябинской области

Высокие результаты снова показывают южные районы.

Несмотря на сложности погоды, южноуральские аграрии успешно вырастили урожай и теперь его собирают. Готовность по жатве зерновых и зернобобовых составляет 94%. Ни позднее лето, ни обильные дожди, благодаря хорошей технической оснащенности аграриев, не помешали уборке. Только в предгорных и северных зонах выжидают, чтобы колосья добрали спелости. Южные районы показывают рекордные объемы.

Южные районы — Брединский, Карталинский, Варненский, Кизильский — домолачивают последние гектары. Объём собранного там зерна составляет значительную долю областного урожая. Брединцы собрали 161 тысячу тонн, варненцы — 155 тысяч тонн, кизильцы — 167 тысяч тонн. Лидером же уборки по сбору зерна остаётся Троицкий район, там намолочено 184 тысячи тонн. Среди муниципальных районов, которые тоже превысили планку стотысячного намолота — Чесменский (129 тысяч тонн), Увельский (110 тысяч тонн), Октябрьский (142 тысяч тонн), Нагайбакский (108 тысяч тонн), Верхнеуральский (116 тысяч тонн), Агаповский (109 тысяч тонн). — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства региона.

Помимо зерновых, высокую урожайность Челябинская область показывает по сбору картофеля — это 130 тысяч тонн. В завершении осеннего сезона будут убирать масличные культуры и овощи открытого грунта.