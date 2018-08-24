/ Борис Дубровский оценил местный сыр и попробовал кефир на агровыставке

На площадке собрано около 180 участников из области.

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Выставка достижений аграриев Челябинской области в очередной раз проходит на площадке возле ледовой арены «Трактор». Здесь свою продукцию представляют около 180 компаний Южного Урала. Среди них — мясоперерабатывающие производства, сыроварни и молочные комбинаты.

Открыл мероприятие губернатор Челябинской области. Главе региона показали ряды с продукцией, также дали попробовать мед и молочную продукцию. Также Борис Дубровский признался, что немного разбирается в сыре и любит этот продукт. Губернатор следит за питанием и предпочитает сбалансированную пищу.

Есть русская пословица: «Голод не тетка». Нам это не грозит. Подобного рода площадки можно использовать, чтобы найти новые каналы сбыта. Понимаю, что качество нашего сыра достойное, например. Мы предложили крупный компаниям взять на полки фермерские товары в небольших объемах, потом, дать возможность таким компаниям развиваться. — поделился губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Выставка «Агро-2018» продолжается. Попробовать и купить продукты местного производства можно сегодня, 24 августа, и в субботу, 25 августа.