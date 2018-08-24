Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.53 +0.91 79.25 +1.05
Челябинск
сейчас
 
+12 °C
завтра
 
+12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Борис Дубровский оценил местный сыр и попробовал кефир на агровыставке

Борис Дубровский оценил местный сыр и попробовал кефир на агровыставке

На площадке собрано около 180 участников из области.
сегодня в 09:59
  |  Общество

Выставка достижений аграриев Челябинской области в очередной раз проходит на площадке возле ледовой арены «Трактор». Здесь свою продукцию представляют около 180 компаний Южного Урала. Среди них — мясоперерабатывающие производства, сыроварни и молочные комбинаты.

Открыл мероприятие губернатор Челябинской области. Главе региона показали ряды с продукцией, также дали попробовать мед и молочную продукцию. Также Борис Дубровский признался, что немного разбирается в сыре и любит этот продукт. Губернатор следит за питанием и предпочитает сбалансированную пищу.

Есть русская пословица: «Голод не тетка». Нам это не грозит. Подобного рода площадки можно использовать, чтобы найти новые каналы сбыта. Понимаю, что качество нашего сыра достойное, например. Мы предложили крупный компаниям взять на полки фермерские товары в небольших объемах, потом, дать возможность таким компаниям развиваться. — поделился губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Выставка «Агро-2018» продолжается. Попробовать и купить продукты местного производства можно сегодня, 24 августа, и в субботу, 25 августа.

Общество
Собственник сменился у южноуральского агрохолдинга «Здоровая ферма»
10.06.2018
Собственник сменился у южноуральского агрохолдинга «Здоровая ферма»
Общество
Челябинский агрокомплекс оштрафовали за вредные выбросы
08.05.2018
Челябинский агрокомплекс оштрафовали за вредные выбросы
Общество
Приобщиться к агротуризму призывают челябинских школьников
28.04.2018
Приобщиться к агротуризму призывают челябинских школьников
Общество
России предсказали лидерство на мировом агрорынке
13.03.2018
России предсказали лидерство на мировом агрорынке
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Умные остановки и светофоры снизят загруженность на дорогах Челябинска
сегодня в 15:50
Умные остановки и светофоры снизят загруженность на дорогах Челябинска
Общество
Челябинские театры представляют историю Анны Карениной в ответ на мировой запрос
сегодня в 15:39
Челябинские театры представляют историю Анны Карениной в ответ на мировой запрос
Происшествия
Личность насмерть сбитого пешехода пытается установить полиция
сегодня в 15:19
Личность насмерть сбитого пешехода пытается установить полиция
Общество
Немецкая делегация посетит предприятия Челябинской области
сегодня в 15:13
Немецкая делегация посетит предприятия Челябинской области
Общество
Жители Теплотеха просят коммунальщиков вырубить трухлявые деревья на детской площадке
сегодня в 13:59
Жители Теплотеха просят коммунальщиков вырубить трухлявые деревья на детской площадке
Общество
Массовые столярные работы прошли в г. Чернушка
сегодня в 13:55
Массовые столярные работы прошли в г. Чернушка
Общество
Высокоскоростная магистраль «Челябинск-Екатеринбург» увеличит федеральный ВВП на несколько триллионов
сегодня в 13:10
Высокоскоростная магистраль «Челябинск-Екатеринбург» увеличит федеральный ВВП на несколько триллионов
Общество
Лекторий под открытым небом и экотропа появятся на Алом поле
сегодня в 12:54
Лекторий под открытым небом и экотропа появятся на Алом поле
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6