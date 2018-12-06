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/ Богатыми на химические элементы оказались дороги Челябинска

Богатыми на химические элементы оказались дороги Челябинска

«В разы превышена концентрация сульфатов, зафиксировано присутствие серы, железа», — заявил депутат государственной Думы Владимир Бурматов.
сегодня в 14:48
  |  Общество

10 химических элементов из таблицы Менделеева обнаружил на челябинских дорогах депутат государственной Думы, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Сегодня, 6 декабря, чиновник поделился результатами лабораторных исследований челябинского снега, проверка которого была инициирована депутатом на прошлой неделе.

В лаборатории проверялся снег из двух улиц: Братьев Кашириных и Кирова, а также трех проспектов: Свердловского, Ленина и Победы. По словам Владимира Бурматова, концентрация солемеров челябинского снега превышена в три раза. Самыми «засоленными» участками города стали улица Братьев Кашириных, Свердловский проспект и улица Кирова. Депутат уверяет, что химикам пришлось поменять методику оценки концентрации.

Теперь — самое интересное. Химический состав. Первое. То, что нам говорили, что вещество, которым посыпают дороги, настолько безопасно, что его можно чуть ли не употреблять в пищу (якобы, это аналог пищевой соли), оказалось не совсем верным. Мягко говоря. На челябинских дорогах нашлись сразу десять элементов из таблицы Менделеева в разных концентрациях: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Fe. В «пищевой» соли такого «букета», понятное дело, нет. В разы превышены концентрации сульфатов, зафиксировано присутствие серы, железа. — написал в своем телеграм-канале Владимир Бурматов.

По словам чиновника, о вреде солей заявляют и челябинские ветеринары, к которым с жалобами на здоровье питомцев обращаются жители города.

Ветеринары нам заявили о том, что у них вал обращений владельцев животных, получивших химические ожоги лап, собаки пытаются зализать их, получают отравления, иногда — с летальным исходом. Биологи говорят, что концентрация солей в верхних слоях почвы провоцирует раннее пожелтение травы и деревьев, все вещества уходят в подземные воды и реки. Врачи заявляют, что «соляная» взвесь — проблема для аллергиков. Каждую весну, когда подсохнет, весь химический набор оказывается у нас в легких. Про автомобили и обувь молчу. Сами все видите. — пишет Владимир Бурматов.

До конца недели председатель комитета по экологии и охране окружающей среды планирует провести встречу с временно исполняющим обязанности главы Челябинска Владимиром Елистратовым, дабы ознакомить его с результатами исследования. По словам Владимира Бурматова, на улицах Челябинска нужна механическая уборка и обработка проблемных участков песком без использования химических веществ.

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