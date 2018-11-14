/ Цены на гречку снизились впервые за три года

Но это ненадолго. В следующем году цены вновь поднимутся.

Цена на гречневую крупу составляет 47,3 рубля за 1 килограмм. Такой низкой стоимость стала впервые с 2015 года, сообщает газета «Известия».

Министерство сельского хозяйства объяснило это тем, что в прошлом году был собран рекордно большой урожай гречихи. Но на будущий год прогнозируется повышение цен, поскольку территория посевных площадей в этом году сократилась.

Падение цен на потребительском рынке какое-то время еще может сохраняться. Однако в перспективе не исключен их некоторый рост, хотя вряд ли значительный, учитывая всё ещё весьма высокую насыщенность рынка. — прокомментировала «Известиям» замглавы Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова.

В пресс-службе Минсельхоза сообщили, что также не ожидают большого роста цен на гречневую крупу.