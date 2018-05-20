/ 47 «зеркал» торрентов и онлайн-кинотеатров заблокировал Роскомнадзор

Большинство из них — KinoGo и BigCinema.

Роскомнадзор заявил о блокировке 47 «зеркал» пиратских торрент-трекеров и онлайн-кинотеатров. По данным ведомства, это произошло за последнюю неделю по решениям, которые приняли в Минкомсвязи. Из 47 блокировок 14 «зеркал» открывали доступ к материалам сайта KinoGo, 16 — Bigcinema.

Всего в рамках реализации нормы «антипиратского» законодательства о блокировке «зеркал», действующей с 1 октября 2017 года, ограничен доступ к более 1200 «зеркалам» интернет-ресурсов, заблокированных ранее Мосгорсудом в связи с неоднократным нарушением авторских прав. — сообщают в Роскомнадзоре.

Ранее стало известно, что новая волна блокировки Роскомнадзора затронула IP-адреса менеджера WhatsApp.