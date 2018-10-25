/ При поддержке Бориса Дубровского в Челябинской области откроется 19 кинотеатров

Жители городов региона смогут смотреть большие кинопремьеры.

При поддержке Фонда Кино, губернатора Челябинской области и муниципальных властей, сегодня, 25 октября, в Карталах и Варне открылись современные 3D-кинотеатры. Всего до конца года еще в 12 населенных пунктах появится возможность смотреть кинопремьеры на большом экране.

За три года нам удалось с помощью федеральной программы обновить более 30 кинозалов. Жители малых и средних городов региона могут наряду с челябинцами смотреть премьеры в день старта проката. Наша задача — чтобы современные кинотеатры с хорошим оборудованием появились во всех райцентрах и крупных населенных пунктах. — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Отметим, что новые кинотеатры будут открыты в Агаповке, Троицке, Катав-Ивановске, Симе, Южноуральске, Чебаркуле, Аргаяше, селе Миасском, в Верхнеуральске, Межозёрном. Также два кинозала откроется в Аше. Важно отметить, что в афише будут преобладать фильмы отечественного производства.