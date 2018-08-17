/ Районные кинотеатры теперь будут показывать фильмы в 3D

Завершается ремонт кинозалов в Челябинской области.

К миру кино приобщаются жители Челябинской области с обновленными кинотеатрами. В Кусе и поселке Увельский уже этим летом начнут показывать фильмы в формате 3D. Зрители будут сидеть в новом зале, смотреть на новый экран.

В Кусе первым фильмом, который начнут крутить в обновленном зале, станет отечественное «Движение вверх». А в Увельском еще не определились, что будет премьерой. Но совершенно точно зрителей ждут новинки кинопроката. Оба кинотеатра получили деньги на ремонт из областного бюджета и из федерального, участвуя в программе фонда кино.

В 2017 году наш коллектив участвовал в конкурсном отборе фонда кино, получил грант 5 миллионов. На эти деньги мы закупили аппаратуру 3D, и еще 3,5 миллиона выделили из бюджета района на ремонт. Мы отремонтировали зал, сделали полностью другую установку кресел, сделали ремонт коммуникаций. — рассказала сайту «Первый областной» председатель комитета по делам культуры и молодежной политики администрации Увельского муниципального района Наталья Иванько.

Не отстает от районов и кинотеатр имени Пушкина, расположенный в Советском районе Челябинска. Администрация учреждения культуры самостоятельно решилась на ремонт. Им потребовалось чуть больше миллиона рублей, чтобы заменить экран и привести в порядок остальные помещения.

Новый экран будет снабжен моторизованной конструкцией, которая позволит разворачиваться и сворачиваться пунктом дистанционного управления. Утром мы сможем показывать детские представления, а вечером — кино. Больше мы не будем уходить ни на зимние, ни на летние каникулы. Старый экран у нас проработал более 15 лет. Износился. Там были отверстия, видимые невооруженным глазом, он пожелтел и запылился. — сообщила сайту «Первый областной» руководитель кинотеатра имени Пушкина Наталья Бычкова.

Открытие сезона в кинотеатре Пушкина планируется к 25 августа.

Отметим, что ремонт идет также в кинотеатрах Чебаркуля, Верхнеуральска, Аши, Варны, Сима, Аргаяша, а также в домах культуры в селе Миасском и поселке Межозерный.