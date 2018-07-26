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/ Воспитанник фонда «Андрюша» стал «новобранцем» коллектива театра имени Табакова

Воспитанник фонда «Андрюша» стал «новобранцем» коллектива театра имени Табакова

Павел Чернышев стал первым актером, принятым Владимиром Машковым.
сегодня в 14:02
  |  Культура

19-летний уроженец Троицка стал актером московского театра имени Олега Табакова. Павел Чернышев получил приглашение после выпуска из одноименной Театральной школы. Он стал одним из трех «новобранцев», принятых в состав театра новым руководителем Владимиром Машковым.

Молодому человеку пришлось пройти три отборочных этапа. Вместе с ним участвовали в конкурсе 50 человек. Сообщение о поступлении в труппу стало неожиданностью.

Последний отборочный показ состоялся в три часа дня. После этого до глубокой ночи я был в неведении. И вот, уже после 12 часов ночи раздался звонок — я принят в труппу театра, и Владимир Львович приглашает меня для разговора! Не хотел будить родителей, ведь в Челябинске была уже глубокая ночь, но не выдержал и уже через 15 минут позвонил, а потом еще — дедушке и бабушке. Все безумно радовались! — рассказал сайту «Первый областной» выпускник Детского фонда «Андрюша» Павел Чернышев.

После объявления результатов молодого человека приветствовал художественный руководитель «Табакерки» Владимир Машков. Он наставил его на будущую работу и предупреждал о возможных трудностях.

Театральную карьеру молодой человек начал в 2010 году. В том году он стал лауреатом в номинации «Актерское мастерство. Театр» премии «Андрюша». В дальнейшем Павел Чернышев проходил обучение от фонда во время специализированной актерской смены в «Орленке».

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