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/ В маленькие южноуральские города начали привлекать медиков по «сельской» программе

В маленькие южноуральские города начали привлекать медиков по «сельской» программе

Им выплачивают «подъемные» и предоставляют жилье.
сегодня в 17:47
  |  Общество

Медицинских специалистов продолжают привлекать к работе в селе. Интерес стимулируют по программе «Земский врач» и «Земский фельдшер»: врачам и фельдшерам предоставляют жилье, а также выплачивают по миллиону и полмиллиона соответственно. В 2018 году правила программы немного изменились. В список территорий включили города, численность которых не достигает 50 тысяч человек. В Челябинской области это все, кроме Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Копейска, Озерска, Троицка и Снежинска.

В текущем году в «земские» программы планируется привлечь 115 участников. Из бюджета Челябинской области на реализацию проекта выделено 94 миллиона рублей, это дает возможность предоставить единовременные выплаты 42 фельдшерам и 73 врачам, которые будут работать не менее пяти лет в закрепленных за ними сельских населенных пунктах. — рассказала главный специалист отдела кадров и государственной службы министерства здравоохранения Челябинской области Анна Аксенова.

Кроме того, в сельских местностях устанавливают ФАПы, как стационарные, так и передвижные. За 5 лет уже открыли 678 фельдшерско-акушерских пунктов.

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