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/ Футбольным флешмобом поддержат особых детей в выездном лагере

Футбольным флешмобом поддержат особых детей в выездном лагере

Мероприятие объединит фанатов спорта и маленьких челябинцев.
сегодня в 10:57
  |  Общество

Сразу по завершении Чемпионата мира по футболу в Челябинске пройдет околофутбольное мероприятие. Смысл его в поддержке особых детей, которые отправляются в выездной лагерь «Шаг вперед». Семьи, в которых воспитываются девочки и мальчики с синдромом Дауна и ранним детским аутизмом, смогут пообщаться с футбольными фанатами, а те, в свою очередь, помочь особым детям.

В программе флэшмоба спортивная футбольная разминка известного челябинского стронгмена и телеведущего Дмитрия Кононца, танцевальная программа и благотворительный аукцион от известных челябинских компании и организаций: группы компаний «МКС», Южно-Уральской железной дороги, информационного центра по атомной энергии, торгового дома «СантехУрал», фотографа Натальи Вольвач. Все вырученные средства пойдут на организацию выездного спортивного лагеря «Шаг вперед», проведение которого поможет в развитии детям с особенностями здоровья. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства региона.

Отметим, что особые дети поедут в лагерь в третий раз. Они будут проживать в Миассе, кататься на роликах, проходить полосу препятствий в экстрим-парке, путешествовать на яхте, участвовать в развивающих квестах.

Флешмоб же состоится на Кировке 16 июля в 17:00. Пропуск на праздник — хорошее настроение и футбольный мяч в руках.

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