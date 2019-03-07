/ Губернатор поручил разработать вариант поддержки сельскохозяйственных предприятиям

Такую задачу Борис Дубровский поставил после посещения сельхозпредприятия в Чебаркульском районе.

После визита на предприятие «Уштаганское» в Чебаркульском районе, губернатор Челябинской области поставил задачу министерству сельского хозяйства разработать дополнительные меры поддержки для южноуральских аграриев по строительству каркасно-тентовых ангаров.

Считаю, что район развивается планомерно. На протяжении последних четырех лет только сельскохозяйственной продукции производится на сумму порядка 7 млрд рублей. Действуют очень крупные компании в сфере АПК. Есть инвестиции в новые производства и рабочие места. Посмотрели перспективное сельхозпредприятие «Уштаганское», считаю, что вот таким хозяйственникам мы должны оказывать поддержку. Есть конкретные планы развития, и я дал поручение региональному минсельхозу посмотреть, чем мы сможем помочь в реализации проектов. Все чебаркульские сельскохозяйственные предприятия пользуются субсидиями, в 2018 году объемы господдержки из федерального и областного бюджета превысили 108 млн рублей. — подчеркнул глава региона.

СХП «Уштаганское» было основано в 2006 году. За 2018 год им было собрано 2668 тонн зерна с 3138 гектаров обрабатываемой пашни. В хозяйстве насчитывается 1204 головы крупного рогатого скота, из них 505 коров. Его особенность в том, что крупный рогатый скот на нем содержится без фиксации в стойлах. Это значит, что животные могут свободно перемещаться по специально отведенной территории, а значит, содержатся в среде, максимально приближенной к естественной.

На предприятии был реализован инвестиционный проект строительства комплекса выращивания нетелей в возрасте от 4 до 23 месяцев, а также проведена реконструкция помещений для содержания крупного рогатого скота. Хозяйство приобрело новый молокопровод, охладители молока, уборочный транспортер, горизонтальные кормосмеситель и кормораздатчик, комбайн.

Директор «Уштаганского» Иван Жуков рассказал, что предприятие разработало проект по увеличению производственных мощностей и строительству каркасно-тентовых ангаров и доильного зала. Реализовать эти планы без поддержки государства предприятию не по силам. Глава региона поставил задачу министерству сельского хозяйства рассмотреть варианты помощи предприятию.